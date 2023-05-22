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«الحوار الوطني» يناقش قضيتين بالمحور السياسي في أولى جلسات الأسبوع الثاني

كتب:

محمد أباظة
04:39 م | الإثنين 22 مايو 2023
جانب من الجلسة

جانب من الجلسة

أعلنت إدارة الحوار الوطني، أنه في أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني الخاصة بالمحور السياسي تم مناقشة قضيتين من خلال جلستين ممتدتين وهما:

1- جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل:

- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

2- قضية قانون المجالس الشعبية المحلية.

وجاء أبرز ما جرت مناقشته كالتالي: 

 

 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.