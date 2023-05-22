«الحوار الوطني» يناقش قضيتين بالمحور السياسي في أولى جلسات الأسبوع الثاني
كتب:
محمد أباظة
04:39 م | الإثنين 22 مايو 2023
جانب من الجلسة
أعلنت إدارة الحوار الوطني، أنه في أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني الخاصة بالمحور السياسي تم مناقشة قضيتين من خلال جلستين ممتدتين وهما:
1- جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل:
- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
2- قضية قانون المجالس الشعبية المحلية.
وجاء أبرز ما جرت مناقشته كالتالي: