5 خطوات لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بـ 4 كليات ببنها

تنطلق غدا السبت 7 أغسطس، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 في 4 كليات بجامعة بنها، حيث استعدت الجامعة لاستقبال الطلاب لأداء الاختبارات بـ 4 كليات هى «الفنون التطبيقية والتربية الرياضية شعبة البنين وشعبة البنات، وكلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية وشعبة التربية الموسيقية، وكلية التمريض».

«الوطن»، تستعرض 5 خطوات للتسجيل لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة والتي من المقرر استقبال الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات في الفترة من 7 أغسطس الجارى وحتى يوم 19 أغسطس، حيث جرى تشكيل لجان داخل كلية كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم، بهدف توفير سبل الراحة والسلامة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات بكليات جامعة بنها

1- يتم التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المؤهلة لكليات جامعة بنها وتحديد موعد أداء الاختبارات عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت بالرقم القومي للطالب من هنا

2 - يقوم الطالب بالدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة بنفسه من 7 إلى 19 أغسطس الجاري.

3- ثم يقوم بطباعة إيصال التسجيل

4- التوجه إلى الكلية المقرر إجراء الاختبار فيها قبل الموعد المقرر له بيوم على الأقل.

5- يقوم الطالب بعد التسجيل باصطحاب أصل رقم الجلوس وصورة ضوئية منه وصورة البطاقة الشخصية او صورة شهادة الميلاد الرقم القومي وطبع الاستمارة من موقع التنسيق وصورة شخصية للطالب لأداء الاختبارات.

شروط إجراء اختبارات القدرات التزاما بالإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب داخل لجان اختبارات القدرات ورفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات التى تجرى بها الاختبارات والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة.

وأوضح أنه سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنا

كما جرى نشر إرشادات وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع الجامعة.

7 إجراءات للنظام في اختبارات القدرات بكليات جامعة بنها

حددت جامعة بنها 7 تعليمات للنظام خلال أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 كالتالي:

1- ارتداء الكمامة والتعقيم من خلال المرور من بوابات التعقيم

2- الحرص على التباعد بين طالب الثانوية العامة وبين الآخرين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

3- التزام الطالب بمكان جلوسه داخل لجنة الامتحان وعدم التنقل بين المقاعد.

4- إبلاغ الملاحظ في اللجنة إذا شعر الطالب بأي مشكلة صحية.

5- إحضار جميع الأدوات الخاصة بالامتحان وعدم تبادلها داخل اللجنة.

6- إحضار زجاجة مياه خاصة بكل طالب.

7- عدم إثارة الشغب داخل اللجنة.