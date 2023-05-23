ارتفاع إنتاجية القمح لـ30 أردبا في الفدان.. وفرحة بين المزارعين بالمنوفية

في ظل حصاد موسم القمح وتوريده إلى الصوامع على مستوى الجمهورية، يشهد المزارعين ارتفاعا ملحوظا في الإنتاجية، مقارنة بالأعوام السابقة، وسط إشادة كبيرة من المزارعين في المحافظات، نظرا لوفرة المحصول، الأمر الذي حقق حالة من الرضى للجميع، وظهر جليا في توريد القمح بكثافة.

حصاد محصول القمح

فرحة كبيرة من المزارعين أثناء حصاد محصول القمح، تزيد عن رؤية الإنتاجية الكبيرة في المحصول، بعد تعب ومتابعة على مدار أشهر من زراعة القمح، حيث أشار عزت سالم أحد التجار الموردين للقمح إلي الصوامع، إلى أن الإنتاجية كبيرة هذا العام، ويظهر ذلك عندما يسلم المرزاعين القمح بكميات كبيرة، كما أن السعر الذي وجه به الرئيس السيسي، وهو 1500 جنيه للأردب، ساهم في زيادة الإقبال على التوريد.

وقال علي النفيلي أحد مزارعي المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حصاد القمح هذا العام، شهد إنتاجية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدا أنه جرى الاعتماد على أنواع جديدة من القمح تحقق إنتاجية كبيرة، وهو ما ساعد على الارتفاع بمعدل 35% مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن التوعية المستمرة من الجمعيات الزراعية للمزارعين، واستخدام أسمدة تساعد على الوصول إلى إنتاجية مرتفعة.

إنتاجية القمح تصل إلى 30 أردبا في الفدان

أكد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن حصاد محصول القمح هذا العام، شهد إنتاجية مرتفعة نتيحة استخدام أنواع ساهمت في رقع الإنتاجية، والوصول إلى معدلات كبيرة، وهو ما لمسه الفلاح في محافظة المنوفية وباقي المحافظات، مشيرا إلى أن العمل المتكامل من منظومة توعية للمزارع، وأسمدة جيدة، واستخدام أنواع مميزة، هي الأسباب التي ساهمت في الوصول إلى معدل مرتفع.

أضاف «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنتاجية القمح شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث وصلت إنتاجية الفدان إلى 30 أردبا، وهي نسبة مرتفعة، مؤكدا أنه يجري تكريم المزراعين الذين، وصلوا إلي إنتاجية كبيرة ودعمهم من الوزارة للاستمرار في تحقيق هذه الإنتاجية، مؤكدا أن المزارع عليه أن يشارك بقوة في توريد القمح، لأن في النهاية المواطن هو أكثر المستفيد بهذا الدعم، الذي يتم تقديمه في صورة رغيف الخبز.