«التنمية المحلية» تتابع توريد القمح ومشروعات حياة كريمة بالمنيا

شارك الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، في الاجتماع الذي عقده اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في تلك الملفات.

وتابع وزير التنمية المحلية موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن بالإضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة.

توريد محصول القمح بالشون والصوامع

وأعلن نائب محافظ المنيا، عن استمرار أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، حيث تم توريد 284465 طن طن و748 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، بنسبة 77 % من المستهدف ، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

وأكد نائب المحافظ أن مراكز المحافظة تواصل جهودها بالتعاون مع مديرية التموين في ضبط أية مخالفات خاصة بتوريد محصول القمح، حيث يجري المتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين، كما يجري متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

تسليم الأثاث لمقار مجمعات الخدمات الحكومية

كما شهد اللقاء استعراض موقف تسليم الآثاث وفرش مقار مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار الاتفاق الذى وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى في هذا الشأن وكذا توصيل المرافق وربط المجمعات بالمراكز التكنولوجية تمهيداً لانطلاق العمل بتلك المجمعات التي تم الانتهاء منها واستقبال المواطنين.

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات طبقاً للمواصفات المتفق عليها وسرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الإلكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين فى جميع القرى المستهدفة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.