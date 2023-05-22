ارتفاع حصيلة توريد القمح في كفر الشيخ إلى 156 ألف طن

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة في محافظة كفر الشيخ، أنّ نسبة توريد القمح المحلي على مستوى المحافظة، قد بلغت اليوم الاثنين، نحو 156 ألف طن و412 كيلو قمح، بينما تستمر عمليات التوريد من قبل المزارعين بالإقليم على مدار الساعة، وذلك عبر الهناجر والشون المخصصة لاستقبال المحصول، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية، ومقرها مديرية التموين بمدينة كفر الشيخ، وتهدف لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة باستقبال المحصول.

استمرار توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

وأشار «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ عمليات توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قد شهدت كثافة كبيرة، مشيرًا إلى توافر جميع المقومات الإدارية لتسليم الموردين والمزارعين، مستحقاتهم المالية، عقب عمليات التوريد داخل الشون والهناجر بسهولة ويسر.

حصاد القمح في كفر الشيخ والمساحات المنزرعة

وأوضح أيضًا أنّ موسم حصاد القمح المحلي في كفر الشيخ، مستمرًا، وتتضاعف عمليات التوريد يومًا تلو الآخر داخل الشون والهناجر، وبلغت نسبة حصاد محصول القمح على مستوى المحافظة، نحو 85%، بينما بلغت المساحات المنزرعة نحو 254 ألف فدان.