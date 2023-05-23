كفر الشيخ تستعد لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بتوزيع أرقام الجلوس اليوم

بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أولى خطوات ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022- 2023، بتوزيع أرقام الجلوس، بدءا من صباح اليوم، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تسليم أرقام الجلوس لـ25 ألفا و202 طالب وطالبة

من المُقرر أن تستقبل 101 مدرسة تابعة لـ13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ، 25 ألفا و202 طالب وطالبة، لتوزيع أرقام جلوس امتحانات الشهادة الثانوية عليهم.

وشكّل محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجنة من المديرية والإدارات التعليمية، لمتابعة تسليم أرقام جلوس الطلاب في سهولة ويُسر، في إطار الاستعداد لبدء ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية، الذي ينطلق يوم 12 يونيه المقبل.

أوضح «عبد الله»، أنّ عدد طلاب طلاب الثانوية لهذا العام، يبلغ 25 ألفا و202 طالب وطالبة، لافتا إلى أن عدد طلاب الشعبة «الأدبي» 6 آلاف و462 طالب وطالبة، وشعبة «علمي علوم» 16 ألف و920 طالب وطالبة، وشعبة «علمي رياضة» 1920 طالب وطالبة، مشيراً إلى أنّ عدد لجان الثانوية العامة 76 لجنة، والاستراحات 26 استراحة، منهم 13 للمراقبين والملاحظين، و13 للملاحظات والمراقبات.

تجهيز 76 لجنة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة

أكد «عبد الله»، أنه يجري حاليا، تجهيز لجان الثانوية العامة، التي يصل عددها إلى 76 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، وتعقيمها وتطهيرها، وتجهيزها، ليستلمها رؤساء اللجان، منوها بأنه سيقوم بعقد اجتماعا مع رؤساء ومراقبي الثانوية العامة، سيتم الإعلان عنه.