«التعليم»: امتحانات الشهادة الإعدادية بروفة قوية قبل امتحانات الثانوية

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان مدارس هدى شعراوي الإعدادية بنات، ومدرسة بدر الإعدادية بنين التابعة لإدارة الدقي التعليمية، بحضور مدير عام الإدارة الأستاذة هالة كمال، مؤكدا أن الشهادة الإعدادية تعتبر بروفة قوية قبل امتحانات الثانوية العامة.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أيضًا لجان مدارس الأورمان الإعدادية بنين التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، بحضور حنان موسى مدير عام الإدارة، حيث أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادة الإحصاء والجبر.

امتحان الجبر والإحصاء في مستوى الطالب المتوسط

وأثنى وكيل الوزارة على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة من الطلاب والطالبات خلال زيارته على مستوى الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي.

تطبيق أقصى العقوبة لمحاولات الغش

وأكد توفير الراحة والهدوء لأبنائه الطلاب لأداء الامتحان، مشددا على تطبيق أقصى العقوبة لمحاولات الغش وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا وذلك حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

وبعد جولته التفقدية تابع سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة وذلك من داخل غرفة عمليات المديرية (مركزي) وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 190743 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98.4%، مؤكداً أنه لم ترد أيّ شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.