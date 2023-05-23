بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث في كفر الشيخ

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب آخرين، إثر وقوع حادث سير، على طريق «كفر الشيخ - الرياض»، جراء اصطدام سيارة ملاكي، مع موتوسيكل على مقربة من بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، حيث جرى نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لعمل الإسعافات الأولية اللازمة، والتحفظ على الجثمان داخل مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

ملابسات الحادث

وكان استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، بمدينة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، استقبل جثماني شخصين، وإصابة اثنين آخرين، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، كانا يسيران على طريق «كفر الشيخ- الرياض»، ليسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة 2 آخرين، جرى احتجازهما داخل قسم الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام.

حالتا وفاة وإصابتين

تبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة هدى محمد، 19عاما، مقيمة بمركز الرياض، مصابة بجروح متفرقه بالجسم، روان محمد، 28 عاما، مقيمة بمركز الرياض، مصابة باشتباه نزيف بالبطن، كما لقي شخصين مصرعهما، وهما محمد رضا، 21 عاما، مقيم بمركز الرياض، محمد الشحات، 30 عاما، مقيم بمركز الرياض.