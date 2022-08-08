«ولعوا فيهم».. تفاصيل مصرع شخص وإصابة آخر على يد شقيقين في كفر الشيخ

يحاول كلاهما إطفاء النيران التي أمسكت بجسدهما بعدما أشعل المتهمان فيهما النيران بسبب الخلافات السابقة بينهما، فتارة يسقطان على الأرض وأخرى يلتصقان بالحائط في محاولة للتخلص من كم الآلام التي لحقت بهما وإخماد النيران داخل منزلهما بمركز فوه داخل محافظة كفر الشيخ.

صرخا حتى علم الأهالي بالواقعة

دوت صرخاتهما المكان للاستغاثة بالجيران الذين توجهوا على الفور لمكان الحادث وحاولوا إخماد النيران التي أمسكت فيهما ونجحوا في إطفائها واتصلوا بغرفة النجدة لنقل المصابين لتداركهما بالعلاج اللازم.

تعود الواقعة لـ 30 يونيو العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي يفيد بإشعال النيران في شخصين داخل دائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى إلا أن حروق المجني عليه الأول ويدعى «أحمد» يبلغ من العمر 26 سنة كانت خطيرة، فلقي مصرعه على الفور، وتم إنقاذ الضحية الثانية ويدعى «عبدالله» 23 سنة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

أسلحة بيضاء و مواد مشتعلة

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين واستهدافهما، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما والمجني عليهما وكشفت التحريات أن المتهمين قرروا إنهاء حياة المجني عليهما باستخدام أسلحة بيضاء ومواد بترولية قابلة للاشتعال للتخلص منهما.

اعترافات تفصيلية في الجريمة

وعرض المتهمان أمام تحقيقات النيابة العامة التي استمعت لاعترافات المتهمين التفصيلية حول الواقعة وأنهما قررا في وقت سابق للتخلص من المجني عليهما وأحالت النيابة العامة القضية أمام محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، والتي قضت أمس الأحد بإحالة أوراق الشقيقين أمام مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم.