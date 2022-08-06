أخبار كفر الشيخ في 24 ساعة.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث سير وغرق طفل

شهدت محافظة كفر الشيخ عددا من الأحداث المهمة خلال 24 ساعة الماضية، ومن بينها وقوع حادث تصادم على رافد الطريق الدولي الساحلي، بمركز بلطيم، وغرق طفل في بمركز قلين.

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 12 شخصا آخرين بجروح متفرقة في أنحاء الجسد، وذلك إثر إنقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي الساحلي بمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثمان إلى المشرحة.

المحافظ يتابع حالة المصابين

وتابع اللواء جمال نور الدين حالة المصابين وأوفد عددا من قيادات ديوان عام المحافظة للاطمئنان على 12 مصاباً وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم، حيث وقع الحادث بالقرب من مدخل مصيف بلطيم، إذ كانوا في طريقهم لقضاء عطلتهم داخل شواطئه، فيما وجه محافظ الإقليم قائدي السيارات بعدم اللجوء إلى السرعة أثناء القيادة وأتباع تعليمات إدارة المرور لسلامتهم.

غرق صبي بمياه ترعة في قلين

كما شهدت محافظة كفر الشيخ خلال الـ24 ساعة الماضي، غرق طفل 12 عاماً، يقيم بقرية شباس عمير، بمركز قلين، أثناء الاستحمام وهو ما أودي بحياته غرقاً، وتم نقل الجثمان لمستشفى قلين المركزي.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء خالد عبد السلام، مسابعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بغرق طفل في إحدى الترع في قرية قلين.

وبعد انتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث تبين غرق طفل، 12 عاما في ترعة في أثناء الاستحمام، وصرحت الجهات التحقيق بدفن جثمان الطفل بعد توقيع الكشف الطبي عليه. ذ