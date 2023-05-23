باقي 3 أيام.. مساجد مصر تستعد للصلاة على النبي في وقت واحد

ترقب ولهفة وحماس، حالة تسيطر على المسلمين داخل مختلف محافظات الجمهورية، في انتظار مرور الساعات للوصول إلى يوم الجمعة القادم، اليوم الذي سيشهد على أعظم حدث تاريخي، والذي يحدث لأول مرة في التاريخ المصري والإسلامي، في انتظار جلجلت الأصوات بالصلاة على النبي صل الله عليه وسلم.

حدث تاريخي ينتظره المسلمون يوم الجمعة

وتعليقا على ذلك، قال الشيخ علي محمود، إمام وخطيب مسجد، إن صدح مآذن مساجد مصر، يوم الجمعة، بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حدث عظيم وفخر كبير بحدوثه لأول مرة، موضحا أن بهجة المسلمين بسماع هذا الخبر، الذي طرب أذانهم، وجعلهم مترقبين لصدح الأصوات بالصلاة على النبي.

موقف مؤثر لأحد الأشخاص عند سماعه بموضوع خطبة يوم الجمعة

وتابع «علي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فرح للغاية بقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة عن «فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صل الله عليه وسلم»، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر مرور الساعات حتى سماع خطبة يوم الجمعة، «بعد صدور القرار جمعني حديث مع أحد الأشخاص الذين يترددون بشكل دائم إلى المسجد وخلال تبادل الكلام حول القرار رأيت في عينيه فرحة كبيرة ولمعان الدموع يترقرق بهما وكأنه كان ينتظر سماع مثل هذا الخبر من قبل».

قرار وزير الأوقاف بالتطبيق العملي لخطبة يوم الجمعة

«فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد -صل الله عليه وسلم-»، هو موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلة، حسب ما قرره الدكتور محمد مختار جمعه، وحتى يكون التطبيق عمليًّا لمضمون الخطبة تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله -صل الله عليه وسلم- لمدة من 3 إلى 5 دقائق.

وكان قد حدد وزير الأوقاف، الصيغة التالية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، التي يصدح بها الآذان يوم الجمعة المقبلة.