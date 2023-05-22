عضو بـ«كبار العلماء»: قرار الصلاة على النبي في المساجد «عظيم» وليس بدعة

وصف الشيخ محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، قرار وزارة الأوقاف بشأن تعميم الصلاة على النبي بأنّه «قرار عظيم»، لافتا إلى أنّ الحسنات تتضاعف يوم الجمعة، خاصة عند الصلاة على النبي الكريم، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ». وقال الإمام الشافعي: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة.

الصلاة على النبي في المساجد الجمعة المقبل

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم بكثرة الصلاة على النبي محمد في العديد من آيات الذكر الحكيم، ومنها قوله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

وعن انتقاد البعض لقرار تعميم الصلاة على النبي يوم الجمعة المقبل، واعتباره «بدعة»، أكد مهنا أنّ هؤلاء مجموعة من المتشددين، ومبدأهم في الحياة «خالف لتعرف».

وأوضح أنّ الصلاة على النبي جائزة في جميع الأحوال، خاصة يوم الجمعة لأنها ستكون صلاة جماعية وسيشعر المسلم بمكانة النبي الكريم، مطالبا الخطباء بأن يوصوا المسلمين باتباع النبي الكريم في تعاليمه النبوية الشريفة.