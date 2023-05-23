توريد 159 ألفا و753 طن قمح بلدي في كفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، إن إجمالي الكمية الموردة من محصول القمح منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم بلغت 159 ألفا و753 طنا.

توريد 159 ألفا و753 طن قمح بلدي بكفر الشيخ

وأكد أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي يجرى من خلال عدد 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلاً من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، موضحا أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد في وقت سابق، علي تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في كفر الشيخ

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 214 ألفا و868 فدانا، منها 350 حقلاً إرشاديا على مساحة 350 فدانا.