تعرف على عقوبة كل من استعرض القوة أو لوَّح بالعنف وحالات مضاعفتها

عملت الدولة والحكومات المتتابعة على التصدي لأعمال البلطجة، والتي تختلف وتبدأ من الترويع وحتى القتل، ولذلك سنت الجهات المسؤولة قوانين تدرجّت في عقوبتها من الحبس سنة، وصولا لعقوبة الإعدام.

تضاعف عقوبة أعمال البلطجة

وكان قانون العقوبات قد فسر العقوبة الخاصة بالبلطجة، إذ أنّ مرتكب الجرم يعاقب بمدّة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو في حال كانت المتضررة أنثى أو قاصر لم يبلغ 18 سنة، كما يضاف إلى ذلك استخدام مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة في عمليات البلطجة.

من جهته، قال المحامي محمد عادل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ التدرج في العقوبة حتى وصولها إلى 5 سنوات، من شأنه ردع الأشخاص من الإقدام على أعمال البلطجة، خاصة بعد انتشارها في الفترة الأخيرة.

وأكد «عادل» أن «مثل تلك الأعمال تضعف المجتمع وتجعله همجيا وشبيها بالغابة، ولذلك فإن قانون العقوبات هو بمثابة إشارة المرور التي تنظم الحياة»، لافتاً إلى أنّ التطبيق الصارم للقانون من شأنه المساهمة في الارتقاء بالمجتمع.

نص المادة في قانون العقوبات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره».