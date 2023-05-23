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الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية على العناصر الإرهابية بمحافظة جوبا السفلى

كتب:

أ ش أ
10:31 ص | الثلاثاء 23 مايو 2023
الجيش الصومالي

الجيش الصومالي

 نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين عملية عسكرية في مدينة جيلب بمحافظة جوبا السفلى.

وأسفرت العملية العسكرية - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء - عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر ميليشيات الخوارج، وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.

تحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة

ويواصل الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياته العسكرية الرامية لتصفية فلول ميليشيات الخوارج.. حيث أسفرت عن تحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في مختلف محافظات البلاد.

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بقلم أ ش أ