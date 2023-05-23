الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية على العناصر الإرهابية بمحافظة جوبا السفلى

نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين عملية عسكرية في مدينة جيلب بمحافظة جوبا السفلى.

وأسفرت العملية العسكرية - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء - عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر ميليشيات الخوارج، وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.

تحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة

ويواصل الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياته العسكرية الرامية لتصفية فلول ميليشيات الخوارج.. حيث أسفرت عن تحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في مختلف محافظات البلاد.