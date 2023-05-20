صندوق النقد الدولي يعلن تخطي الصومال المرحلة الخامسة من إعفاء الديون

أعلن صندوق النقد الدولي أن الصومال تخطى بنجاح المرحلة الخامسة من برنامج الإعفاء عن الديون الخارجية المترتبة على البلاد والتي شارفت على الانتهاء.

جاء ذلك في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول تقييم عملية المراجعة الخامسة لبرنامج الإعفاء من الديون أكد فيه على التزام الحكومة الفيدرالية بتنفيذ كافة الشروط المطلوبة.

تعزيز خطط الإصلاح المالي في البلاد

وذكرت وكالة أنباء الصومال «صونا»، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالحكومة الفيدرالية على التزامها بتعزيز خطط الإصلاح المالي في البلاد، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى.

ونوه التقرير إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى زيادة الدخل المحلي ومنح الأولوية لتقليل دفع النفقات غير الضرورية.

وبدوه رحب وزير المالية الدكتور علمي محمود نور، بالتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي ، مشيرًا إلى أنها تشجع الحكومة على تعزيز الإصلاح المالي والإعفاء من الديون.