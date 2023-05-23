محافظ «المركزي المصري»: أتمنى خروج اجتماعات البنك الأفريقي بخارطة طريق مستقبلية

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي إنَّ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمثابة منصة دولية لمناقشة القضايا المحورية المثارة في المحافل المالية والاقتصادية وطرح الرؤى حول آليات التعامل مع تلك القضايا والتحديات.

وأعرب محافظ البنك المركزي، عن تمنيه لطيب الإقامة لضيوف مصر بمدينة شرم الشيخ، وأن تثمر الاجتماعات والفاعليات المصاحبة لها عن بلورة رؤية واضحة وخارطة طريق مستقبلية لآليات التعامل مع كل القضايا والموضوعات المعروضة ضمن النقاش، وهو الأمر الذي تفرضه معطيات المرحلة الحالية ليس على مستوى القارة الأفريقية بحسب بل جميع دول العالم.

وتابع محافظ البنك المركزي، خلال كلمته بحفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر، «أعرب عن خالص تقديري لإدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي بمستوياتها المختلفة على اختيار العنوان للاجتماعات السنوية هذا العام والتي تأتي تحت شعار حشد موارد القطاع الخاص لتمويل دعم المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا لتتضمن عدة محاور تحظى باهتمام إقليمي وعالمي مشترك، لعل من أبرزها إتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره الحيوي بهذا المجال».