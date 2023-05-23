رئيس «الأفريقي للتنمية»: خسائر القارة السمراء من تغيرات المناخ ستصل إلى 50 مليار دولار

قال رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أكينومي أديسينا، إنَّ بعض المناطق بأفريقيا لم تعرف أي تساقط أمطار منذ 3 مواسم متعاقبة، وقد خلقت الأعاصير والفيضانات دمارا في أعقابها مع خسائر في الأرواح والبينة التحتية ودول الجزر الصغيرة، لافتا إلى أن أفريقيا تتعرض للدمار بسبب التغيرات المناخية مما يجعلها تفقد بين 7 مليارات دولار و15 مليار دولار كل عام بسبب تلك التغيرات، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030.

العثور على الموارد المالية لمعالجة التغيرات المناخية صار أمرًا عسيرًا

وأضاف أديسينا، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، و نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنَ العثور على الموارد المالية لمعالجة التغيرات المناخية صار أمرًا عسيرًا بالنسبة للبلدان الأفريقية التي تعاني من التغيرات المناخية والمديونية والتضخم الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية العالمية، متابعًا «تقدر الاحتياجات لتمويل المناخ في أفريقيا بين 2.7 تريليون دولار بين عامين 2020 و2030».

وتابع أنَّ تمويل المبادرات المناخية تنبثق بشكل انسيابي في المستوى المنشود، إذ تتلقى القارة الأفريقية ما لا يزيد على 3% من تمويلات المناخ، منها 14% تأتي من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنَّ بنك التنمية الأفريقي يلعب دوره بشكل جيد وإيجابي، فقد تجاوزنا التزاماتنا بتوفير 40% من إجمالي تمويلنا للمبادرات المناخية لتصل إلى 45% في عام 2022، فضلًا عن التزامنا بنسبة 63% من إجمالي تمويل مبادرات المناخية في التكيف والتخفيف تجاوزا للهدف العالمي البالغ 50%، وحاز ذلك على إشادة الأمين العام للأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف نقوم بالمزيد.

إطلاق برنامج تسريع التكيف على مستوى أفريقيا

واستكمل: «قمنا بإطلاق برنامج تسريع التكيف على مستوى أفريقيا، إذ تمّ تعبئة 25 مليار دولار من اجل ضمان هذا التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية في الوقت الذي يجب فيه على البلدان المتقدمة ان تفي بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا للبلدان النامية لتمويل المناخ، وهذا يعد مستوى ضئيلا مقارنة باحتياجات التمويل».