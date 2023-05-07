«الري»: يجب تحويل التعهدات الدولية بمواجهة التغير المناخي إلى مشروعات

التقى الدكتور هانس سويلم وزير الموارد المائية والري، سفير أستراليا بالقاهرة أكسل وابنهورست، لبحث تعزيز التعاون مع الجانب الأسترالي في مجال الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتشابهة التي تواجه البلدين في مجال المياه.

وخلال اللقاء جرى بحث قضايا التغير المناخي، وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم مثل مصر التي تواجه ظواهر مناخية متطرفة، وأيضا أستراليا التي واجهت حرائق الغابات.

التعاون مع أستراليا في مجالات تحلية ومعالجة المياه

وقال وزير الري إن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظرا إلى الآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكل الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات تنفذ على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت.

جهود مصرية ناجحة لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى

واستعرض وزير الري الجهود الكبيرة التي قامت بها مصر بنجاح خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال إطلاق مبادرة «التكيف في قطاع المياه»، وتنظيم «يوم للمياه» للمرة الأولى خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلبا على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية ما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.

وأعرب سويلم عن رغبة الوزارة في التعاون مع أستراليا في مجالات تحلية ومعالجة المياه وتحسين أنظمة وقياسات توزيع المياه، وتقييم المنشآت الهيدروليكية وإعادة تأهيلها، وتدريب وبناء قدرات العاملين في مجال المياه من خلال توفير دورات تدريبية أو منح ما بعد التخرج في الجامعات الأسترالية، ودعا الجانب الأسترالي لدعم المبادرة الدولية للتكيف التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي.