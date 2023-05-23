السيسي: مصر تهتم بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لأفريقيا

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر، قائلًا «أرحب بكم بمدينة السلام بشرم الشيخ التي تشرف باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي عام 2023، وهي الاجتماعات التي حرصت مصر على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة تأكيدا على بالغ الاهتمام المصري بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة للجهود بالقارة الأفريقية».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، أنَّه لا يخفى على أحد التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي للآثار السلبية لجائحة «كوفيد - 19» على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية لتضيف للمشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها باضطرابات حادة بسلاسل التمويل وتضخمات جديدة جارفة.