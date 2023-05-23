السيسي: معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر، اليوم الثلاثاء، النتائج الإيجابية، لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ «COP-27»، ويأتي في مقدمتها، الاتفاق على إنشاء صندوق، مخصص لتوفير التمويل اللازم، لتعويض الخسائر والأضرار، للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف، والكوارث المناخية الأخرى.

ضرورة توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة

وأشار الرئيس السيسي، إلى ضرورة توفير التمويل اللازم، للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضح أنه في هذا الإطار، تولي مصر اهتماما بالغا بالبعد البيئي، إذ أصدرت الحكومة المصرية عام 2021، الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية، تحت مسمى «الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر»؛ بهدف توفير الإرشادات اللازمة، لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية بما ينعكس بالإيجاب، على جودة الحياة وعملية التنمية.