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ضبط شخص بتهمة ضرب آخر حتى الموت في الجمالية.. خلافات الجيرة السبب

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:12 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
سيارة شرطة - أرشيفية

سيارة شرطة - أرشيفية

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط شخص بتهمة ضرب آخر حتى الموت في الجمالية، إذ تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها سائق متوفى إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة 

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الأشخاص مصاب بجرح طعني، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، وجرى ضبطها، ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتي أودت بحياة الأول. 

اتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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