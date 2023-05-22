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«الداخلية»: ضبط 80 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:38 ص | الإثنين 22 مايو 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة عن ضبط (79852) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(17428) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(596) مخالفة السير بدون تراخيص.

(17) مخالفة موقف عشوائي.

(21) مخالفة شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار