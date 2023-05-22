«الداخلية»: ضبط 80 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة عن ضبط (79852) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(17428) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(596) مخالفة السير بدون تراخيص.

(17) مخالفة موقف عشوائي.

(21) مخالفة شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.