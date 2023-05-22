الداخلية تكشف تفاصيل تغيب شاب في الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تغيب أحد الأشخاص مريض بألزهايمر، بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من استدعاء شقيق المتغيب الذي حضر وبرفقته المتغيب، وقرر أن شقيقه تغيب من المنزل عقب خروجه لشراء بعض المستلزمات إلا أنه ضل الطريق نظراً لمرضه بألزهايمر وتبين أنه كان متواجداً خلال فترة غيابه بدائرة قسم ثان الرمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.