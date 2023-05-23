ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة، القبض على شخص استولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم.

تلقت لأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من بعض المواطنين بتضررهم من (مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة - مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجالات (الزراعة بالصوب الزراعية – المطاعم - الأسمدة - المأكولات البحرية - المزارع السمكية) مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

أمكن تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.