«الداخلية» تضبط 336 قضية مخدرات و198 سلاحا ناريا في يوم واحد

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 336 قضية مواد مخدرة بإجمالي381 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 113,342 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 67,300 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 21,019 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 13,500 كيلو جرام.

كمية من مخدرالشابو وزنت 4,005 كيلو جرام.

كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,935 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,195 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 560 جرام.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 250 جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 60 جرام.

عدد 6797 قرص مخدر.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحوزة 167 متهما، وذلك على النحو التالي:

21 بندقية آلية.

27 بندقية خرطوش.

7 طبنجات.

143 فردا محليا.

520 طلقة مختلفة الأعيرة .

25 خزينة متنوعة.

190 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 82 ألفا و54 حكما قضائيا متنوعا.

347 حكم جناية.

26237 حكم حبس جزئي.

4270 حكم حبس مستأنف.

40635 حكم غرامة.

10565 مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين ارتكبوا 29 حادث سرقة متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 48 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 19 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 295 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 22726 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منه.