مراكز الفنون وتنمية الإبداع تواصل أنشطتها لدعم ذوي والهمم 

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ التدريبات والأنشطة المختلفة في جميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم والمنتشرة في المحافظات.

ونظمت الوزارة تدريبات رياضية متنوعة بمركز تنمية الفنون والإبداع لذوي القدرات والهمم بمركز شباب طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء وذلك في إطار اهتمام الدولة بذوي القدرات والهمم، والرعاية والاهتمام الكبير لتنمية مهاراتهم وصقلها، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوي البدني لديهم لتنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

يذكر أن أيام التدريب تتم بمركز شباب الطور يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة السابعة مساءا، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بقادرون باختلاف وتوفير كافة الإمكانيات لدمجهم في المجتمع.

على الجانب الآخر تواصل الوزارة الإدارة المركزية لـ تنمية الشباب تنفيذ الندوات التوعوية داخل أندية الفتاة بالمحافظات، حيث تم تنفيذ ندوتين بمحافظة البحيرة بعنوان «كيفيه التربية السليمة من المنظور الديني والاجتماعي» بمركزي شباب مدينة رشيد وعمر مكرم ببدر، و دار الحديث حول أساليب التربية السليمة وكيفية زرع الأخلاق داخل الأبناء واستعرضت أساليب التربية الحديثة كالقدوة الحسنة واحترام الوالدين لبعضهما واحترام الطفل أمام الآخرين ، كذلك الدور السلبي الذي تقع فيه وسائل الاعلام والسوشيال ميديا في غرس قيم غير سوية تضر بالفرد والمجتمع.