جامعة القاهرة: دورات تدريبية لدمج ذوي القدرات في عمليات التحول الرقمي

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة جيهان المنياوي المشرف على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، يتضمن الأنشطة والفعاليات التي أقامها المركز خلال الفترة من شهر يوليو وحتى ديسمبر 2022، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، وفي إطار رؤية الجامعة لتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج.

الخشت: المركز نجح في دمج ذوي القدرات

واستعرض التقرير الدورات التدريبية التي تم تنظيمها خلال الفترة من شهر يوليو وحتى ديسمبر 2022، لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في عملية التحول الرقمي ضمن خطة الجامعة الشاملة وتطوير المستوى التعليمي والأكاديمي للطلاب لتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض الطلاب ذوي الإعاقة البصرية أثناء العملية التعليمية، حيث تم عقد عدد من التدريبات لهؤلاء الطلاب على مهارات استخدام الحاسب الآلي وتقنيات التكنولوجيا الحديثة، وتدريب عدد من الطلاب ذوي إعاقة ذهنية أو بصرية على استخدام الكمبيوتر، وبرنامج معالج النصوص Word، وتقديم الدعم المباشر لعدد من ذوي الإعاقة البصرية من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والآداب لضبط إعدادات أجهزة اللاب توب أو التابلت الخاص بهم وتدريبهم على استخدامها في عملية التعلم.

تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي وتقنيات التكنولوجيا الحديثة

وتضمن التقرير دور مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة في استكمال نشر ثقافة استخدام لغة الإشارة فى المجتمع الجامعي للتواصل الإيجابي والبناء مع الطلاب ذوي الإعاقة السمعية، حيث تم وضع خطة شاملة لتغطية كل كليات الجامعة وتم البدء في تنفيذها من خلال فريق العمل بالمركز تضمنت عقد عدد من ورش عمل بعنوان «أساسيات لغة الإشارة»، وتم تنفيذها في كليات التربية للدراسات العليا، والحقوق، والتجارة.

الأنشطة الفنية للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية

وأشار التقرير إلى ورش العمل التي تم تنفيذها في المركز لتنمية المهارات والأنشطة الفنية للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية، وتنمية المهارات اليدوية وتأهيلهم لسوق العمل، حيث تم عقد 9 ورش عمل فنية لنحو 80 طالبا من ذوي الإعاقة لتعليمهم أساسيات الرسم بالرصاص، وأشغال جلود، وأشغال يدوية، وأشغال فنية ورقية، وأشغال يدوية، وأشغال ورقية وإعادة تدوير، وتعليم أسس التصميم.

كما أشار التقرير إلى الدور الذي يلعبه مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، حيث تم تدريب 4 طلاب ذوي الإعاقة البصرية على جهاز فيكتور ريدر، وتهيئة 100 جهاز تابلت ليتم استخدامها للطلبة ذوي الإعاقة، وإعداد قاعدة بيانات للإداريين العاملين بالجامعة من ذوي الإعاقة، ويجرى حاليًا تحديث شامل لقاعدة بيانات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر

كما رصد التقرير مساهمة مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة في خدمات المجتمع الجامعي وغير الجامعي، وأبرزها التنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة ممثلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنهاء إجراءات مذكرة تفاهم وذلك لتفويضهم للتعاون المشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA بهدف تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية DAISY من خلال إنتاج كتب رقمية ناطقة للطلاب ذوي الإعاقة.

إلى جانب إرسال المركز مترجم الإشارة المعتمد للقيام بأعمال الترجمة الفورية بلغة الإشارة في حفل توقيع المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مراكز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بعدد 15جامعة حكومية مصرية ضمن البرنامج المشترك بين وزارة التعليم العالي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشاركة 10 طلاب من ذوي الإعاقة في حاضنة أعمال GoodWill المخصصة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعقد نشاط تثقيفي وترفيهي لـ 100 طالب من ذوي الإعاقة بالتعاون مع بنك مصر بنادي طلعت حرب بإمبابة، وعقد احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، ومشاركة فريق من المركز ومجموعة من الطلاب المؤتمر الثالث الدامج للتعليم العالي: السعي نحو تعليم جامعي متاح في مصر، بالإضافة إلى دور المركز في استقبال الطلاب والإداريين المترددين على المركز من ذوي الإعاقة للتعريف بالمركز والخدمات المقدمة ومعرفة متطلباتهم ومحاولة توفيرها وحل المشكلات التي قد تواجههم.