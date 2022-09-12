محمد حماقي يلبي طلب طفلة من ذوي القدرات الخاصة ويرقص معها على المسرح

نشر الفنان محمد حماقي، فيديو له في أحدث حفلاته بالإسكندرية، وهو يرقص مع طفلة من ذوي القدرات الخاصة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليه: «حد بالبراءة دي مافيش».

حماقي يرقص مع طفلة من ذوي القدرات الخاصة

وظهر محمد حماقي في الفيديو، وهو يرقص مع الطفلة على أغنيته «أحلى حاجة فيكي»، حيث كان يغني كوبليه «حد في البراءه دي مفيش».

ردود فعل الجمهور على فيديو محمد حماقي

وحظى الفيديو بردود فعل واسعة من الجمهور، فقال أحدهم: «حماقي أنت إنسان جميل من جوا قبل من برا والله بنحبك»، وقال آخر: «ربنا يجبر بخاطرك وبخاطر أي حد يقدر يجبر بخاطر الناس ديه، الناس ديه ربنا بيبعتهم لينا نعمة وبيختبر فينا جمالنا وطيبتنا لما نجبر بخاطرهم الله يحفظهم».

وقال آخر :«جمالك و جمال روحك وجمال البنوتة القمر ديه، بجد مافيش أجمل ولا ألطف من كده، من أجمل الفيديوهات اللي شوفتها والله».

نجاح محمد حماقي مؤخرا في أغنية «قلبي حبك جدا»

وحقق محمد حماقي نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال طرحه أغنيته الجديدة «قلبي حبك جدا»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، حيث حققت أكثر من 6 ملايين ونصف، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».