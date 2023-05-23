الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من لاعب منتخب المصارعة المصري

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية حقيقة ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه للاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة.

التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها، بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية، أنَّه تمّ التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة، والذي قام بمخاطبة مصلحة الضرائب المصرية رسميا وتوضيح الأمر.

وأضاف البيان أنَّ اللاعب أحمد فؤاد بغدودة يتقاضى 3 آلاف جنيه شهريًا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم 10 بتاريخ 27 أغسطس 2022، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل، بالإضافة إلى 3%رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة.

وكان على اللاعب أحمد فؤاد بغدودة مبلغ 13680 جنيهًا رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا؛ وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال، وتمّ إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرًا عليه.

وأكّد الاتحاد المصري للمصارعة، في مخاطبته للمصلحة، أنَّ لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه.