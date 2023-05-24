3 حفلات لـ ديسكو مصر بمناسبة إطلاق ألبوم «عجايب الديسكو السبعة»

يستعد فريق «ديسكو مصر»، لإحياء حفلين متتالين بمناسبة إنطلاق ألبومهم السابع الذي يحمل عنوان «عجائب الديسكو السبعة»، وذلك مساء 24 و25 مايو من الشهر الجاري، بقاعة النهر في ساقية عبد المنعم الصاوي.

ومن المقرر أن يقدم «ديسكو مصر»، مجموعة من التراكات المختلفة، لأشهر الأغاني العربية الممزوجة بتوزيعات جديدة.

قديم جولة حفلات في مصر والخارج

وقال «ديسكو مصر»، في بيان صحفي، إن «الفريق يسير الفترة الحالية بخطة وأهداف محددة، من أجل الاستمرار في النجاح، الذي ظهر فيه طوال السنوات الماضية، بخلاف تقديم جولة حفلات في مصر والخارج سيتم الكشف عنها قريبا».

حفل يوم 26 مايو

وعلى صعيد آخر تستمر احتفالات فريق «ديسكو مصر» بالألبوم، حيث من المقرر أن يقدموا حفلا آخر يوم الجمعة 26 مايو الجاري، داخل «كايرو جاز»، بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن «ديسكو مصر» من أشهر تجارب الموسيقى الإلكترونية في وسط الإندي سين بمصر، ويضم الثنائي مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادي وصفي، واشتهر الفريق بتقديمه «ميكسات» المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية ومن أبرز أعماله «كيفي كدا»، «أحلى واحدة»، «مشاكس».