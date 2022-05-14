إيهاب توفيق و«ديسكو مصر» نجوم حفلات اليوم

سيشهد مساء اليوم السبت الموافق 14 مايو عدد من الحفلات الخاصة بمجموعة من الفنانين وذلك فى أماكن مختلفة داخل القاهرة سيكون، من بينها حفلات للفنان إيهاب توفيق وفرقة «ديسكو مصر».

وسيكون الفنان إيهاب توفيق سيكون على موعد مع جمهوره فى الثامنة مساء اليوم على أحد المراكب النيلية التى تتواجد فى منطقة الزمالك لإحياء واحدة من حفلاته المميزة .

إيهاب توفيق فى حفل غنائي

ومن المفترض أن يقدم الفنان إيهاب توفيق خلال الحفل عدد كبير من أغانيه المميزة، لكن على وجه الخصوص سيقدم للمرة الأولى أغنيتة الجديدة التى طرحها مؤخرا ضمن موسم عيد الفطر وهى بعنوان «باشا».

وأغنية باشا تعاون فيها إيهاب توفيق مع الشاعر محمد شكرى وهى من ألحان بينو وتوزيع منسي وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وذلك بالتعاون مع المخرج عادل سرحان .

وتقول كلمات الأغنية:

باشا باشا أحلى باشا في عيني

أنت باشا قلبي وعيني

نظرة بلِّ ريقي راضيني

مشي الأمور

باشا قرب خدني تحت جناحك

قولي أنت إيه مفتاحك

قلبي اتنسى على بابك

بطل غرور

«ديسكو مصر» على خشبة مسرح ساقية الصاوي

أما عن الحفل الثنائي الذي سيتم إقامته مساء اليوم سيكون لفرقة «ديسكو مصر» والذين سيحييون حفل غنائي على خشبة مسرح ساقية الصاوي، وسيقدمون حفل موسيقي مميز للغاية، خاصة أنهم قرروا أن يتم تقديم مزيكا الألبوم الجديد الخاص بهم وهو بعنوان «الألبوم قبل الأخير» بشكل مميز، إضافة إلى المزيكا الأخرى الخاصة بهم.