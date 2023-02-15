الفنان «إيبو» يطرح أول ألبوم غنائي مصري سوري قريبا

يستعد المطرب السوري إيبو، لطرح ألبومه الغنائي الأول، والذي يحمل اسم «بالسلامة»، والذي يتكون من ثماني أغاني متنوعة اللهجات.

الألبوم مكون من 8 أغاني

وقال إيبو في بيان صحفي، إنه سجل أولى أغنياته برفقة عدد كبير من الشعراء والملحنين من مصر وسوريا، حيث يعتمد خلاله على فكرة التنوع بشكل الأغاني، والتي سيكون منها أغنيتين بالفرنسية، وثلاثه باللهجة المصرية وأغنيتين باللهجة السورية.

الألبوم سيحمل أنماط موسيقية أوروبية وعالمية

وأشار إيبو إلى أن الألبوم والذي يعتبر الأول في مسيرته الموسيقية سيحتوي على أنماط موسيقية عديدة وأغلبها حديثة و عالمية، متابعًا أن الألبوم سيحمل أنماط موسيقية أوروبية وعالمية لكن باللغة العربية ليتمكن من تقديم أنماط جديدة للعرب على أن يجرى ترويجها عالميا.