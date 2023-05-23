الغرفة التجارية بالقليوبية: مبادرة «ابدأ» تعمل على توطين الصناعات الوطنية بمصر

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بالجهد الكبير الذي تقوم به المبادرة الوطنية «ابدأ»، منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المبادرة، التي ساهمت في دعم وتوطين الصناعات الوطنية، بالاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

محاور مبادرة «ابدأ» لتنمية الصناعة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية، اليوم، أن مبادرة ابدأ تشمل ثلاثة محاور منها: المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث والتطوير وجميعها محاور تذلل العقبات وتسهل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، لتحقيق طفرة على أرض الواقع، ما يسهم في دعم الصناعات الوطنية والنهوض بها، وتقليل الاستيراد، ما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري.

وضع الدولة المصرية على خريطة التنمية الاقتصادية

وأشار إلى أن المبادرة قادرة على وضع الدولة المصرية على خريطة التنمية الاقتصادية، وأن تحقق قفزات في مؤشرات الاقتصاد الكلي بغرض توطين الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف أيضا توفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ونوه بأن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية تُعد ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة حياة كريمة وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

وتابع أن المبادرة تسعى بكل قوة إلى دعم القطاع الخاص وحل المشاكل التي تواجه أصحاب المصانع والشركات من أجل توطين الصناعات المحلية، وإنهاء الأزمات التي تواجه القطاع الخاص.