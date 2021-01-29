«صناعة الأفلام القصيرة».. ندوة «أون لاين» بمركز شباب القليوبية

نظمت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، ندوة ثقافية وورشة عمل بنظام «أون لاين » حول كيفية عمل أفلام قصيرة، بمشاركة أعضاء أندية ملتقى الشباب على مستوي الجمهورية ومنسقي الأندية.

وقام بالتغطية الدكتورة غادة جبارة ودينا عبد المحسن، وتحدثوا عن كيفية صناعة الأفلام القصيرة، والتقنيات الحديثة المستخدمة، لتأهيل الشباب لخوض مسابقة الجمهورية التي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

حضر الندوة أعضاء نادي ملتقي الشباب بالقليوبية، ومنسق النادي عامر حمدي، من إدارة الشباب بالمديرية.

جاءت الندوة تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة، ومحمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، وتحت إشراف عام من معتز بالله سليمان، مدير إدارة الشباب.

وفي وقت سابق، كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة مكونة من عضو من إداره التفتيش المالي والإداري، وعضو من إدارة والهيئات الشبابية، وعضو من إدارة التخطيط والمتابعة، وعضو من الإدارة الهندسية، وعضو من مركز المعلومات، وعضو من إدارة شباب شبين القناطر؛ بمتابعة 7 مراكز شباب بإدارة شباب شبين القناطر «منية شبين، والشوبك، وكفر الشوبك، والمريج، وكفر طحا، والكوم الأحمر».

وتبين التزام المراكز بممارسة نشاطها بشكل كامل، مع اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قامت اللجنة بمتابعة أعمال مراكز الشباب المالية والإدارية ومتابعة مراكز المعلومات، كما تابعة أيضا الأعمال الخاصة بالإنشاءات بمراكز الشباب والملاعب المنجلة.

وأوصت اللجنة، جميع مراكز الشباب بضرورة تطبيق كافه الإجراءات الإحترازية والوقائية، ضد مرض كورونا المستجد، حفاظا على أرواح وسلامة المترددين على المركز، وتم تدوين التوصيات والملاحظات بسجل المتابعة الخاص بتلك المراكز، والتنبيه علي المسؤولين بالمراكز لتلافي هذه المخالفات.