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«التضامن» تقدم عرضا حول «بناء الدولة» باجتماع «مؤسسات التنمية بالدول العربية»

كتب:

منة عبده
02:38 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
وزارة التضامن الاجتماعي.. صورة أرشيفية

وزارة التضامن الاجتماعي.. صورة أرشيفية

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عرضا حول «بناء الدولة وبناء الإنسان.. نحو الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي»، وذلك خلال جلسة العمل الأولى «نحو تمويل التنمية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربي» ضمن فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية».

اجتماع إقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية»

ويقام الاجتماع تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية «إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب» بجامعة الدول العربية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.