«التضامن» تعلن زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى 5.2 مليون

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى 5 ملايين و200 ألف أسرة في موازنة العام المالي الجديد 2023/2024.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أثناء مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي، وموازنة قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وصندوق قادرون باختلاف، وكذلك الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

موازنة الدعم النقدي وصلت إلى 31.80 مليار جنيه

وأكدت «القباج»، في بيان، اليوم السبت، أن موازنة الدعم النقدي وصلت إلى 31 مليارا و80 مليون جنيه في موازنة 2023/2024، وبإضافة الدعم النقدي المقدمة من التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يدعم حوالي 600 ألف أسرة سنصل إلى ما يقرب 34 مليار جنيه و500 مليون كإجمالي لموازنة الدعم النقدي الموجه للأسر في مصر، مشيرة إلى أنه تم رفع الأدنى للأجر التأمين وصل إلى 916 وهذا في سياق الإصلاح الهيكلي للهيئة القومية للتأمينات.

مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة

وأوضحت وزيرة التضامن، أن هناك مليونًا و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة حاليا، وتم زيادة العدد إلى 650 ألف بطاقة لتصل إلى مليون و750 ألف في حين تقدم للحصول على كارت بطاقة الخدمات 2 مليون و430 ألف مواطن، مشيرة إلى أن الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة وصلت لأكثر من 7 مليارات جنيه.