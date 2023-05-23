جامعة الإسكندرية توافق على 6 مذكرات تفاهم مع مؤسسات تعليمية عالمية

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على 6 مذكرات تفاهم مع جامعات أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا.

وأوضح بيان جامعة الإسكندرية اليوم أن المجلس وافق على مذكرة التفاهم بين جامعة أورال الجنوبية في روسيا وكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية في مجال الأغذية الوظيفية والتغذية.

تجديد مذكرات تفاهم

كما وافق المجلس على تجديد مذكرات التفاهم، مع جامعة إلينوي الشمالية في الولايات المتحدة، وجامعة موي في كينيا، وجامعة الموصل في العراق، واتفاقية التبادل الطلابي مع جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، والاتفاقية المقترحة لتأسيس وتشغيل معهد الملك سبجونج بين جامعة الإسكندرية والمركز الثقافي الكوري في مصر.

مهام مكتب النشر العلمي الدولي

كما ناقش المجلس مهام مكتب النشر العلمي الدولي والذي تم افتتاحه بالأمس، حيث أكد الغندور أن افتتاح المركز يعد خطوة هامة نحو العالمية التي تسعى جامعة الإسكندرية للوصول إليها، والمساهمة في الارتقاء بترتيب جامعة الإسكندرية في كافة التصنيفات الدولية، فضلاً عن دعم وتكريم الباحثين أصحاب البحوث المتميزة.

وأضاف الغندور أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل في مجال النشر الدولي، حيث ستعقد هذه الدورات على مدار ثلاثة ايام متتالية اعتباراً من يوم الأحد 11 يونيو، موجهة للقطاع الطبي، وقطاع العلوم والهندسة والزراعة، وقطاع الدراسات الإنسانية.

ولفت إلى أن المركز سيعقد أيضاً دورات تدريبية للباحثين، وطالبهم بالدخول على موقع النشر العلمي للاطلاع على آخر المستجدات.