افتتاح معرض التراث الثقافي بجامعة الإسكندرية للجاليات والوافدين من 16 جنسية

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فعاليات اليوم الثقافي للجاليات والطلاب الوافدين Cultural Day، الذي تنظمه إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب.

حضور طلبة من 16 جالية حول العالم

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية، فإن المعرض جاء بحضور عدد من قناصل الدول والدبلوماسيين والمستشارين والملحقين الثقافيين والطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية ولفيف من ضيوف الجامعة من 16 جالية من مختلف دول العالم من البلاد العربية والإفريقية والآسيوية.

مشغولات تراثية تعبر عن تاريخ كل دولة

وخلال فعاليات اليوم الثقافي، تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة أروقة الخيم التي أقيمت بالملعب الخماسي باستاد الجامعة، والتي تضم مشغولات تراثية تعبر عن تاريخ كل دولة، فضلاً عن الأكلات والمشروبات والملابس التراثية التي تتميز بها كل جالية من الجاليات، وأشاد بالجهد المتميز في تنظيم هذا اليوم الكرنفالي.

الفعالية فرصة جيدة للتآخي بين الشعوب

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذا اليوم يعد فرصة جيدة للتآخي بين الشعوب، ولا سيما الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية، لأن ذلك يعد ضمن أهداف جامعة الإسكندرية الاستراتيجية في تحقيق جو مثالي لهؤلاء الطلاب في بلدهم الثاني مصر.