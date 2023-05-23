مدبولي يلتقي رئيس وزراء أفريقيا الوسطى على هامش اجتماعات البنك الأفريقي

خلال مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فيليكس مولوا، رئيس وزراء أفريقيا الوسطى.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس وزراء أفريقيا الوسطى عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع مصر في مجالات الزراعة والتعليم والطب وغيرها من المجالات، وتطلعها لتكثيف وتيرة التعاون خلال الفترة المقبلة.

كما أكّد حرص أفريقيا الوسطى على الاستفادة من خبرات مصر فى مجال البنية التحتية، في ضوء ما شاهده في مصر من طفرة تنموية وعمرانية.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الكامل للعملية السياسية في أفريقيا الوسطى، وفقاً لاتفاق السلام وخطة السلام لمنظمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى، مستعرضا جهود مصر في دعم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى.

كما أعرب مدبولي عن ترحيبه بزيادة التعاون مع أفريقيا الوسطى في المجال الصحي، بالاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج مليون أفريقي من فيروس «سي»، وكذا توريد الدواء المصري لأفريقيا الوسطى، فضلًا عن دعم وتعزيز جهود بناء القدرات في البلاد.