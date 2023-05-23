تفاصيل مشاركة الفنان أحمد سعد في حفل زفاف ولي عهد الأردن

يحيي الفنان أحمد سعد حفل زفاف ولي عهد الأردن، وسط وجود عدد كبير من نجوم الغناء بعالمنا العربي خلال الحفل الغنائي المرتقب بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، ورجوة خالد السيف، يوم الاثنين المقبل.

أحمد سعد يحيي الحفل

ويقدم سعد خلال الحفل العديد من الأغاني المميزة، والتي طرحها هذا العام ونالت نجاحًا كبيرًا من ضمنها «فوق واتعلم، وسع وسع، وإيه اليوم الحلو ده، وعليكي عيون»، وغيرها من الأعمال الناجحة.

يقام الحفل في ستاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، بمشاركة الفنان تامر حسني، راغب علامة وفنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، إضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية.

الحفل سيشارك فيه كلا من تامر حسني وراغب علامة

يذكر أن الديوان الملكي الهاشمي الأردني أعلن على «تويتر» في 17 أغسطس الماضي خطبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبدالله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض، وحضر الحفل إلى جانب ملك الأردن الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وأفراد من عائلة آل سيف.