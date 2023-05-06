أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته «علياء» (صور)

احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد ابنته «علياء» الأول، وذلك بحضور زوجته علياء بسيوني وعدد من أصدقائه.

الفنانون يحضرون عيد ميلاد ابنة أحمد سعد

وحرص على الحضور، كل من الملحن إيهاب عبد الواحد، والشاعر أحمد طارق يحيى، والمنتج هاني محروس وغيرهم من الأصدقاء والمقربين.

وكان أحمد سعد، حرص على تسمية ابنته على اسم والدتها، وقال في أكثر من لقاء إنها تميمة حظه.

آخر أعمال أحمد سعد

يذكر أن آخر أغنيات أحمد سعد «فوق واتعلم»، التي تقترب من الــ500 ألف مشاهدة على اليوتيوب.

واستطاع أحمد سعد خلال عامين أن يطرح عددا كبيرا من الأغاني التي حققت نسبة استماع عالية خلال الفترة الماضية.

كما حققت أغنية عليكي عيون التي طرحها قبل عام، 233 مليون مشاهدة، بينما وصلت أغنية وسع وسع التي طرحها منذ 10 أشهر، 174 مليون مشاهدة، بينما حققت أغنية كل يوم، 101 مليون مشاهدة، وأما أغنية الملوك التي طرحها مع عنبة وزوكش حققت 87 مليون مشاهدة.