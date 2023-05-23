رئيس الوزراء يشيد بعلاقات الأخوة وأواصر التعاون بين مصر وقطر

على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.

وخلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء، بعلاقات الأخوة وأواصر التعاون التي تربط مصر وقطر، معرباً عن اعتزازه بالزيارة التي أجراها للدوحة مؤخراً على رأس وفد وزاري لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والتقى خلالها بالأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر الشقيقة، ونقل إليه تحيات أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها، أعربت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، عن سعادتها بزيارة مصر للمشاركة في فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية».

وأشادت بالتعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي، في المجالات محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء استعراض ملفات التعاون بين الوزارتين المصرية والقطرية، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.