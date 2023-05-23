محمد هلال: التعليم الفني قاطرة التنمية ويجب تغيير نظرة المجتمع تجاهه

قال الدكتور محمد هلال، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إنّ التعليم الفني قاطرة التنمية الصناعية في مصر، خاصة أنّ مصر بها عدد من الكوادر الشبابية والطاقة البشرية الهائلة التي يجب حسن استغلالها في القطاع الصناعي الذي يعد من أهم وأبرز القطاعات، خلال الفترة المقبلة.

التعليم الفني

وأكد هلال، أنّ نظرة المجتمع للتعليم الفني يجب أن تتغير، إضافة إلى وضع مسار واضح وصريح لخريجي التعليم الفني في مصر على ألا يقتصر فك الخريج أو الأهل على منح الطالب شهادة يحتفظ بها، يجب أن يكون هناك آلية واضحة لربط التعليم الفني بسوق العمل.

وأكد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أنّ هناك جهودًا بشأن ربط التعليم الفني بسوق العمل، وفقا لبروتوكول بتمويل معونة أمريكية لإجراء اختبارات القبول للطلاب، وفقًا لشروط صارمة، ولاجتياز هذه الشروط يتم إعداد الطلاب بداية من المرحلة الإعدادية لتأهيلهم وتدريبهم لاجتياز الاختبارات اللازمة.

الجلسة النقاشية للجنة الصناعة

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.