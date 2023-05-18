سفير مالطا: الاقتصاد المصري يشهد تطورا ملحوظا لجذب الاستثمارات الأجنبية 

قال روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا، إن هناك تطورا ملحوظا شهده الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، والسوق بها العديد من الفرص، بالإضافة إلى خطط الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر «فرصك الاستثمارية والتصديرية إلى مالطا» بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن السوق المصري به العديد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها، موضحًا أن العلاقات المصرية المتميزة مع دول القارة الأفريقية يؤهلها لأن تكون محطة انطلاق للاستثمارات المالطية إلى دول أفريقيا.

سفير مالطا: نعمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر

وأكد أنه يجب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن أهم الصادرات المصرية لمالطا تتمثل في الخضروات والفاكهة، والحديد ومواد البناء، بينما تتمثل أهم الواردات المالطية إلى مصر في المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل.

كما قدم نبذة عن المجالات الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في مالطا، وكيفية العمل والتعاون لزيادة التعاون بين الجانبين.

يذكر أن المؤتمر يأتي في إطار فعاليات الغرفة التجارية بالإسكندرية لتنمية العلاقات الخارجية وتنشيطها، وزيادة التبادل التجاري.