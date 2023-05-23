تعرف على أماكن «كلنا واحد» و«أمان» لبيع السلع.. تخفيضات تصل إلى 60%

لا صوت يعلو فوق صوت مبادرتي كلنا واحد و«أمان» التي أطلقتهما وزارة الداخلية لمواصلة دورها المجتمع مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، والتخفيف عن كاهل المواطن وإنقاذه من جشع التجار، حيث وصلت التخفيضات داخل منافذ المبادرة التي انتشرت في جميع أنحاء الجمهورية إلى 60%، ولذلك تحرص «الوطن» على نشر أماكن وعناوين مبادرة كلنا واحد وأمان في السطور التالية:

مبادرات الحماية المجتمعية

ويبحث الكثيرون عن عن أماكن منافذ مبادرة «كلنا واحد» بالمحافظات، وفقًا لوزارة الداخلية ففي محافظة القاهرة بلغ عدد المنافذ نحو 150 منفذاً منها: ميدان رمسيس بمواجهة مسجد الفتح- شارع جمال عبدالناصر - جسر السويس- شارع أحمد حلمي – عبود – الساحل.

أما في محافظة الجيزة بلغ عدد المنافذ نحو 53 منفذاً منها: شارع ترعة السواحل – إمبابة.

فيما شملت محافظة الغربية 5 منافذ منها: شارع 15 مايو أمام معمل زوسو- 1 شارع العطار من 15 مايو الشارع الجديد، و77 منفذ بالشرقية منها: الزقازيق برج نيو ستي مدخل شيبه في طريق موقف المنصورة.

بينما شملت محافظة المنوفية نحو 20 منفذا منها: أولاد رجب فرع مزلقان السلخانة – أبراج زهدي ش الدلتا.

منافذ كلنا واحد بالمحافظات

أما في محافظة القليوبية فقد بلغ عدد منافذ كلنا واحد وأمان نحو 21 منفذا خاصا بمبادرة كلنا واحد منها: أمام حي غرب شبرا الخيمة بجوار نادى المؤسسة العمالية- حديقة الطفل بنهاية الفلل بمدينة بنها.

وبلغ عدد المنافذ نحو 24 منفذا في محافظة كفر الشيخ منها: بجوار مشويات أبوعيد ومستشفى الأطفال، و شارع الجمهورية.

أما في محافظة الدقهلية فقد بلغ نحو 28 منفذا منها: شارع الجمهورية بجوار مديرية أمن الدقهلية- شارع صادق بجوار مركز صادق ميت غمر.

وفي محافظة البحيرة فقد بلغ عدد المنافذ فيها 33 منها: في شارع صبحي البلكي خلف كافتيريا نعمه شبرا، أما في محافظة الإسكندرية فقد بلغ عدد المنافذ لـ60 معرضا رئيسيا بمساحة 400م بميدان محطة مصر، والعطارين، وشادر بمساحة 300م أمام محطة قطار أبوقير، والمنتزه أول.

عدد منافذ كلنا واحد في محافظات القناة

أما بلغ عدد المنافذ لـ6 في مرسى مطروح، و11 في الإسماعيلية، و14 في بورسعيد، و7 في السويس، و2 في جنوب سيناء، منها: حي النور، الهضبة، والسوق التجارية، وطور سيناء، و6 منافذ في شمال سيناء منها: ش 23 يوليو أمام البنك الأهلي بجوار حديقة المالح، و22 منفذًا في محافظة الفيوم منها: 2 سيارة قسم أول الفيوم- 2 سيارة قسم ثان الفيوم.

وبلغ عدد أماكن مبادرة أمان، في بني سويف نحو 18 منفذًا في بني سويف منها: ساحة السوق بمركز شرطة الواسطي، راية فرع ميدان المديرية القديم بجوار عمر أفندي أمام الصالون الأخضر، و46 منفذًا في أسيوط منها: ديروط، القوصة، منفلوط، أبوتيج، صدفا، الغنايم، أبنوب، الفتح، ساحل سليم، البداري، و14منفذًا في محافظة سوهاج منها: ميدان العروبة دائرة قسم أول سوهاج.

كما بلغ عدد المنافذ نحو 15 منفذًا في قنا منها: شارع التأمين أمام جامعة جنوب الوادي، أما في محافظة البحر الأحمر فقد بلغ عدد المنافذ 10 منها: شادر بموقف السيارات والنقل الجماعي بالغردقة.