عمرو مصطفى: لن أقدم أعمالا فنية تخص كوكب الشرق إلا بعد الاتفاق مع أسرتها

استقبل المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، الملحن عمرو مصطفى، وذلك عقب الإعلان عن تقديم بلاغ للنائب العام ضده بسبب تقديم عمل فني يخص أم كلثوم باستخدام وسيلة الذكاء الاصطناعي.

وأكد مصطفى، في بيان، أنه لن يقدم أي عمل فني به صوت أو صورة كوكب الشرق إلا بعد الحصول على موافقة ورثتها، فيما أعلن محامي حفيدة أم كلثوم أنه سيتم إرجاء البلاغ الذي تم تقديمه.

تفاصيل بلاغ حفيدة أم كلثوم

وكانت السيدة جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الملحن عمرو مصطفى، بعد تقديمه مصنفا غنائيا بصوت أم كلثوم مستخدما وسيلة الذكاء الاصطناعي بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق أو من ورثتها.

حمل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي السيدة جيهان الدسوقي رقم 29444 لسنة 2023، وجاء فيه، أن المشكو في حقه لم يحصل على إذن كتابي َمن ورثة كوكب الشرق لطرح هذا المصنف الغنائي، ولم يقف الأمر به عند هذا الحد، بل عرضه للتداول مع علمه بتقليده، وهو الأمر الذي يضعه تحت المساءلة القانونية والجنائية، ذلك أن الفقه قد استقر على أن نص المشرع على تجريم الاعتداء على الحق الأدبي والمادي لأصحاب حقوق الأداء العلني، وهو من الشمول والعموم بحيث يسمح بأن يندرج تحته كل أشكال الاعتداء المستحدثة على هذه الحقوق والتي يمكن أن يكشف عنها الواقع العملي في ظل التطورات السريعة التي تطرأ على مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومنها أصحاب حقوق الأداء العلني.