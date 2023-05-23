حفيدة شقيقة أم كلثوم تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الملحن عمرو مصطفى

تقدمت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، ببلاغ للنائب العام ضد الملحن عمرو مصطفى، بعد تقديمه مصنف غنائي بصوت أم كلثوم، مستخدما وسيلة الذكاء الاصطناعي، بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق أو من ورثتها.

عمرو مصطفى لم يحصل على إذن كتابي

حمل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي السيدة جيهان الدسوقي، رقم 29444 لسنة 2023، وجاء فيه، أن المشكو في حقه عمرو مصطفى، لم يحصل على إذن كتابي من ورثة كوكب الشرق، لطرح هذا المصنف الغنائي، ولم يقف الأمر به عند هذا الحد، بل عرضه للتداول مع علمه بتقليده، وهو الأمر الذي يضعه تحت المساءلة القانونية والجنائية، ذلك أن الفقه قد استقر على أن نص المشرع على تجريم الاعتداء على الحق الأدبي والمادي لأصحاب حقوق الأداء العلني، وهو من الشمول والعموم بحيث يسمح بأن يندرج تحته أشكال الاعتداء المستحدثة كافة على هذه الحقوق، والتي يمكن أن يكشف عنها الواقع العملي، في ظل التطورات السريعة التي تطرأ على مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومنها أصحاب حقوق الأداء العلني.

المطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانوينة

والتمس المستشار القانوني ياسر قنطوش في دعواه، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بما تسفر عنه التحقيقات الجنائية، وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية العاجلة.