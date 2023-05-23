وزيرة التخطيط: الدولة تحرص على التعاون مع كل الدول الأفريقية

اجتمعت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع روز بولا بريسيمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش حضورها الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسين لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر هذا العام بشرم الشيخ تحت عنوان «تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا»، التي افتتحها صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رؤساء عدد من الدول الأفريقية الشقيقة، ووزراء التخطيط والمالية ومحافظي البنوك المركزية من إحدى وثمانين دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، وسط حضور كبير يصل إلى نحو 4000 مشارك.

وفي بداية اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد، حرص الدولة المصرية على التعاون مع كل الدول بالقارة الأفريقية بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذ أجندة أفريقيا 2063.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، المهام والدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها مسؤولة عن وضع خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية، مؤكدة أهمية تحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الوزارة مسؤولة كذلك عن صياغة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، بالإضافة إلى متابعة والاطلاع على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وضمان موافقتها مع أهداف أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى أن الوزارة مسؤولة أيضا عن وضع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية، لافتة إلى أن وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة مسؤولة عن متابعة تطوير وتحسين هيكل الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات القطاعية الكلية بالتعاون مع الوزارات وأصحاب المصلحة.

الجهات التابعة لوزارة التخطيط

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الجهات التابعة لوزارة التخطيط والمتمثلة في صندوق مصر السيادي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، وبنك الاستثمار القومي، والمركز الديموجرافي، لافتة إلى المبادرات والبرامج الحكومية الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الاخرى، وهي البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومبادرة حياة كريمة، والبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومبادرة تحسين مناخ الاعمال في مصر «إرادة»، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.كما استعرضت السعيد خلال اللقاء أجندة مصر الخضراء والحساسة للمناخ، مشيرة إلى استضافة مصر -نيابة عن أفريقيا- لمؤتمر الأطراف COP27 والتي تمثلت نتائجه في موافقة المؤتمر على تجديد التزام الأطراف بالحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية لارتفاع درجة الحرارة العالمية كما هو، مشيرة إلى أن من أهم نتائج المؤتمر الموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والاضرار كجزء من خطة تنفيذ شرم الشيخ بشأن تغير المناخ، والذي يستهدف الدول الضعيفة والنامية.

أضافت السعيد أنه تم إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة، والذي يهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% في العام المالي 24/2025، لافتة إلى أن مصر من الدول الرائدة في إصدار السندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير موارد مالية إضافية من خلال آليات مبتكرة للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، مشيرة إلى استعداد القطاع الخاص المصري لإطلاق «سندات خضراء خاصة» بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.

رؤية مصر 2030

كما أشارت السعيد إلى تحديث رؤية مصر 2030، التي تأتي في إطار الاستجابة للتغيرات والتحديات العالمية الجديدة والناشئة، وإضافة عدد من الموضوعات المهمة مثل الزيادة السكانية وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية.