الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة.. ورشة تحنيط ومقبرة وتماثيل

يعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، السبت المقبل، تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة والذي يشمل ورشة التحنيط، التي كان يتم بها إجراء عمليات التحنيط الآدمي والحيواني للحفريات التي اكتشفت خلال الفترة الماضية بجبانة البوباسطيون بمنطقة سقارة.

الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة

وكشف مصدر بالمجلس الأعلي للآثار لـ«الوطن»، أن الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة سيشمل إلى جانب ورشة التحنيط الإعلان عن اكتشاف مقبرة أثرية لأحد الشخصيات الكبيرة بالدولة القديمة تشمل تماثيل، ولقي أثرية.

الإعلان عن الكشف الأثري صباح السبت المقبل

وأضاف المصدر أنّ الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة، سيعلن عنه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في الساعة 11 من صباح يوم السبت المقبل، موضحًا أنّ أهمية الكشف تكمن في الحالة الجيدة التي وجدت بها أدوات التحنيط الآدمي والحيواني بورشة التحنيط، لافتا إلى أنّ أي كشف أثري بمنطقة آثار سقارة يعتبر هامًا لما تمثله تلك المنطقة من كنوز أثرية.

وأكد المصدر أن شهر يناير الماضي شهد ايضا اكتشاف عدة اكتشافات أثرية بمنطقة آثار سقارة تعود الي الأسرتين الخامسة والسادسة من عصر الدولة القديمة، لافتا إلي انه تم العثور خلال هذا الاكتشاف على مقابر تعود إلي عصر الدولة القديمة تشير إلي وجود جبانة ضخمة بها العديد من المقابر الهامة ، فضلا عن العثور على بئر يصل عمقه 15 مترًا، وأسفل هذا البئر عثر على حجرة داخلها تابوت من الحجر الجيري، كما عثر حول التابوت على العديد من الأواني الحجرية.